Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что специальная операция Турции на севере страны вызовет новый виток эскалации, сообщает газета «Известия».

«Мы считаем, что это было бы неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — заявил Лаврентьев.

Он отметил, что Россия, в том числе по дипломатическим каналам, обратилась к Турции с предложением воздержаться от боевых действий и урегулировать вопрос мирным путем.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия продолжает оказывать помощь Сирии, где сохраняется сложная ситуация.