Россия утром 14 января нанесла удары из С-300 по Харькову. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Синегубов отметил, что продолжаются обстрелы, и попросил людей находиться в укрытии.

Мэр Харькова заявил, что утром город был обстрелян, в Индустриальном районе Харькова было два прилета ракет С-300. «Целились по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Украинские СМИ сообщали, что в части Харькова отключилось электричество, снова приостанавливалась работа метро (уже работает). В Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России об ударах по Харькову в субботу утром не сообщало.