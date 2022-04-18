На Донбассе фиксируются признаки начала наступательной операции со стороны России.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook. Продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории.

«Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия. На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено», — говорится в сообщении.