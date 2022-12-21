Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместной работе в этой области. Мы перейдем к следующей фазе (освоения Луны), возможно, скорее всего в тесном контакте с китайскими партнерами. Это строительство будущей лунной базы», — сказал он.

Ранее Борисов отмечал, что «подобного рода проекты в одиночку, даже такими странами как Россия, реализовывать очень тяжело с финансовой точки зрения обладания всеми необходимыми компетенциями». «Подобные проекты требуют самого широкого международного сотрудничества», сказал Борисов 1 сентября на просветительском марафоне «Знание».

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы.