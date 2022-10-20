Россия готовится взорвать плотину Каховской ГЭС и обвинить в этом Киев, чтобы прикрыть отступление своей армии с правого берега Днепра и задержать продвижение украинских войск, пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в свежей сводке.

Эксперты обращают внимание на заявление командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который 18 октября в первом своем публичном появлении сказал, что получил информацию о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГСЭ. По его словам, это приведет к разрушительному наводнению в Херсонской области.

Назначенный Россией врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что есть «непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС». После этого глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ могут атаковать ГЭС морскими минами «ЯРМ», запустив их по Днепру в сторону станции.

Как отмечают аналитики ISW, российские власти, вероятно, намеренно делают эти предупреждения о предполагаемом ударе по ГЭС со стороны Украины, чтобы обеспечить информационный фон для собственной атаки и возложить вину за последующий ущерб и гибель людей на Киев. Также возникшее наводнение российские войска могут использовать, чтобы отступить на юг Херсонской области и затормозить продвижение украинских сил.

«Кремль может попытаться использовать такую ​​атаку под чужим флагом, чтобы затмить новость о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной части Херсона», – отмечают аналитики. (moscowtimes.ru)