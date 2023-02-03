Россия готовит новое крупное наступление в Украине, которого можно ожидать в ближайшее время. Об этом сообщила в пятницу, 3 февраля, «Новая газета Европа» со ссылкой на опрошенных ею экспертов, а также на источник в штабе российской группировки войск в Украине. По его словам, генералы готовы «пустить на фарш» десятки тысяч российских военнослужащих в угоду прихоти высшего военно-политического руководства.

Никакие очевидные опасности нового наступления не принимаются в расчет, утверждает собеседник издания. «Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок», — рассказал он. В таких условиях, подчеркнул штабной офицер, «скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, — невозможно».

По словам источника, еще одна проблема будущего наступления связано не только со сложностями захвата новых территорий и городов, но и с их дальнейшим удержанием. При неизбежно возникающем при наступлении растягивании фронта возникают трудности с подвозом боекомплекта и даже продовольствия. «В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают «языков». В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь», — рассказал российский военный.