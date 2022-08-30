Удары России по американским системам залпового огня HIMARS, которые Украина получает с начала лета, вместо настоящих систем поразили деревянные муляжи, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских чиновников.

По их словам, применений отвлекающих копий РЗСО вынудила российскую армию «тратить» дорогостоящие крылатые ракеты, в том числе «Калибры», запасы которых стремительно истощаются, в то время как война продолжается шестой месяц.

Деревянные муляж РСЗО оказались почти неотличимыми от настоящих для российских беспилотников, которые передавали местоположение установок морским носителям крылатых ракет в Черном море, говорят источники WaPo. «Когда беспилотный летательный аппарат видит батарею, это похоже на VIP-мишень», – отмечает один из них. На текущий момент ложные цели вызвали на себя огонь не менее 10 крылатых ракет «Калибр».

«Ракета «Калибр», запущенная по фальшивой цели HIMARS в поле, — это ракета, которую нельзя использовать против украинского города», – поясняет военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли.

На волне успеха Украина наращивает производство муляжей для широкого применения. «Использование ложных целей ракетных систем, о котором ранее не сообщалось, является одной из многих асимметричных тактик, которые вооруженные силы Украины приняли для отражения более крупного и лучше оснащенного вторгающегося врага», – отмечает WaPo.

Удары по муляжам HIMARS объясняют отчеты Минобороны России об уничтожении установок. В конце июля глава ведомства Сергей Шойгу призвал ликвидировать американские РСЗО в Украине. По состоянию на 13 августа, Минобороны докладывало, что уничтожено семь установок.

На выставке «Армия-2022» Шойгу заявил, что Россия «развеяла миф о супероружии», которое Запад поставляет Украине. По его словам, HIMARS не оказали существенного влияния на ход военной операции, и их якобы успешно «перемалывают в боях».

«Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже послали», – удивляется американский дипломат. С помощью американских РСЗО Украина поражает цели на расстоянии 80 км, в частности, зачищает склады с боеприпасами, командные пункты, логистические центры и линии снабжения.

Всего США поставили Украине 16 HIMARS. «Украинцы применяют с сокрушительной точностью и эффективностью каждый из полностью учтенных высокоточных ракетных комплексов», – сказал источник WaPo в Пентагоне. (moscowtimes.ru)