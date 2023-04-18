В Запорожской области украинские защитники сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа «шахед».

Об этом вечером сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем официальном Telegram-канале. Других деталей этой атаки Запорожской области оккупантами Ермак не привел. «В Запорожской области было сбито 5 шахидов», — написал он.

Начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко отметил, что украинские силы ПВО сегодня показали свою мастерность. «Вражеские «жестянки» сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома», — написал он в своем Telegram-канале.