Россия: Аршином общим не измерить, но понять можно…

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, У ней особенная стать — в Россию можно только верить» — так в свое время писал российский поэт Ф.Тютчев, который если не ошибаемся, успешно сочетал должность цензора с призванием одного из лучших поэтов-лириков России.

Что же касается его довольно известных строк, тут все гораздо сложнее. Да, все согласны с тем, что аршином Россию не измерить, но в то же время считается, что умом ее понять можно, а вот, верить ни в коем случае нельзя…

Да, именно, верить нельзя, хотя, если спросишь, в чем же суть российской угрозы, чем же Россия так пугает всех, политические аналитики и политологи среднего уровня не сразу ответят на этот вопрос. Потому, что Россия уже не является носителем какой-то глобальной и альтернативной идеологии, она старается постепенно освоить даже мировую экономическую модель (правда, со скрипом!).

Что касается политики, она, конечно, еще авторитарная страна, и как раз поэтому остальные страны относятся к ней с неким подозрением – ведь в этой стране, где еще не в достаточной мере развиты механизмы государственного и общественного контроля, сосредоточено огромное количество ядерных боеголовок. Россия до сих пор претендует на сферу влияния бывшего СССР, не отдавая себе отчет в том, что формально никто не делил мир на «сферы влияния», формально нет «моих и твоих территорий», все это реликты старого мышления, все это «понятия» первой холодной войны…

Да, формально, так. И эта формальность не превращается в реальность по той простой причине, что ее не хотят некоторые страны, среди которых заметно маячит и наша Россия, которая, как минимум, стремится закрепить за собой титул «властелина бывшего советского социалистического пространства».

Поэтому сказать, что даже теперь умом России не понять, это было бы, мягко говоря, не искренне. Конечно, некоторые аспекты даже современной политики России действительно трудно понять: например, как понять, что страна, имеющая такие огромные географические показатели, постоянно стремится увеличить и расширить их. К чему это? Ведь, теперь 21-й век! Теперь, как правило, никто не присоединяет себе новые территории…

Все это так, но россияне думают по-другому, совсем иначе, поэтому никто не верит им. Иногда нам кажется, что Россию лучше всех знают бывшие колонии – страны социалистического и советского лагерей. Нет, правду о России знают даже в Антарктиде и Арктике.

Страна, которая уже существует целые столетия, еще не утвердилась, как держава со стабильным политическим строем, и по этой причине, в памяти есть не одна, а несколько Россий. Сейчас ее именуют «путинской Россией», хотя В.Путина царем не называют.

Людей больше тревожит то, что и путинская эра приближается к концу. Кто же заменит второго российского президента — дзюдоиста и чекиста-разведчика? Не уж-то Алеша Навальный, который вовсе не подходит, не соответствует стандартному образу российского политика!

Но кто же тогда? Интересно, что над подобными вопросами начали размышлять и европейские журналисты.

Один из них предсказывает, что Путина заменит его телохранитель! Наверное, тут будет нелишне напомнить, что каждый имеет право высказать свое мнение и поэтому надо отдать должное фантазии европейского журналиста. Но думается, что дело до такого абсурда не дойдет и мы станем свидетелями более логичных сценариев тандемократии.

Но все же, кто же возглавит «либеральную империю» мира (по выражению, А.Чубайса)? Не думаем, что даже в самой России знают однозначный и точный ответ на этот вопрос. Что касается таких сценариев, как телохранитель и т.д., конечно, и Цезарь сделал своего коня членом Сената!..

Но это было в Римской империи, наша же Россия — не Рим, хотя всегда претендовала на роль второй Византии…