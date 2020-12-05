Российско-турецкий мониторинговый центр будет расположен в Агдаме

В настоящее время завершается переговорный процесс между Россией и Турцией по вопросам организации российско-турецкого мониторингового центра. По согласованию с Азербайджаном определено место нахождения центра – он будет располагаться в Агдаме.

Из Агдама группа турецких офицеров будет наблюдать за выполнением условий трехстороннего Заявления России, Азербайджана и Турции с помощь дронов. Наблюдение будет вестись преимущественно за местами проживания армянского населения, передает «Вестник Кавказа».

При этом у тех позиций, которые пока что занимают в Карабахе ВС Армении, будут стоять исключительно вооруженные силы Азербайджана, отделяемые от них российскими миротворцами.