Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков прокомментировал заявления своей дочери от первого брака Дианы, которая дала интервью зарубежным СМИ, где выступила против российской спецоперации на Украине.

«Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем,» — написал сенатор в своемTelegram-канале.

Член Совфеда также рассказал, что Диана участвовала в акции против СВО в апреле.

«Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны», — поделился Исаков.

Он добавил, что предлагал дочери посетить Донбасс в качестве волонтера и «из первых уст узнать причины СВО», однако она, по его мнению, хотела лишь «хайпануть» на серьезной теме и «решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора».

Кроме того, сенатор заявил, что не воспитывал дочь с трех лет. По его словам, у девушки нет образования, она «не работала ни дня» и просила у отца денег на свое обеспечение.

«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье», — добавил Исаков.