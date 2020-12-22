Российский истребитель перехватил японский самолет

Российский истребитель Су-30 перехватил японский патрульный самолет OP-3C над акваторией Японского и Охотского морей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Российские средства контроля заметили приближающуюся к границе воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные не допустили нарушения государственной границы.