Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Баку был приглашен в Министерство иностранных дел (МИД).

Как сообщили АПА в МИД, в ходе встречи перед временным поверенным в делах посольства России был поднят вопрос об употреблении членом Государственной думы России от правящей партии «Единая Россия» Виталием Милоновым неприемлемых для Азербайджанского государства и народа выражений в интервью армянским СМИ, такое поведение члена Госдумы было решительно осуждено.

Кроме того, было подчеркнуто, что очередной провокационный шаг члена Государственной думы России В.Милонова против Азербайджана абсолютно противоречит развитым на высоком уровне азербайджано-российским отношениям.

Было отмечено, что высказывания В.Милонова не отражают официальную позицию Москвы и подобные шаги направлены на то, чтобы нанести ущерб отношениям между странами, помешать реализации достигнутой договоренности.