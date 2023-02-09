Ожидавшееся большое наступление российских войск на границе Луганской и Харьковской области Украины началось. Об этом говорится в ежедневном отчёте вашингтонского института изучения войны.

Согласно выводам экспертов ISW, основанных на открытых источниках, российские войска наступают на всём участке Сватово-Кременная, особенно к северо-западу от Сватово — недалеко от Купянска и западнее Кременной (находится под контролем российской армии).

В ISW отмечают, что о начале наступления свидетельствует привлечение к наступательным операциям в этом районе не менее трёх крупных российских дивизий.

В наступлении, по данным ISW, участвуют части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и частей Южного военного округа.

Однако пока российская группировка задействовала не все резервы. В бой ещё не вступила 2-я мотострелковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, переброшенная в Луганскую область после переформирования на территории Беларуси в январе, говорится в отчёте вашингтонского института изучения войны.

По мнению военных экспертов, сам факт наступления говорит о том, что на этом участке российская армия перехватила инициативу, утраченную в августе прошлого года. Однако то, что наступление началось, еще не означает, что оно будет успешным. После того, как будут исчерпаны накопленные резервы живой силы и техники, у Украины появится возможность вернуть инициативу и начать контрнаступление, считают эксперты ISW.

Американская разведка и западные аналитики с начала года не исключали, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись, в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии. В последние дни появляется всё больше прогнозов о том, что Россия может начать наступление, чтобы опередить прибытие в Украину новых партий современной боевой техники. (svoboda.org)