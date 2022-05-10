Российские космические корабли не смогут попасть на орбитальную станцию КНР «Тяньгун» из-за расположения космодромов в России. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил в эфире китайского телевидения представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.

«В будущем будут возможны запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей (к «Тяньгуну» — Ред.) с территории других стран. Но в случае с Россией, есть фактор, который нужно учитывать. Территория России находится на очень высокой широте, а для стыковки к китайской космической станции у нас есть простое требование: широта, на которой расположена стартовая площадка не должна находиться на широте выше 42 градусов, в этом сложность с Россией», — цитирует Ян Югуана «Интерфакс».

В июне прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию.

Представитель CASIC отметил, что другие страны, в частности, европейские, у которых есть космодром во Французской Гвиане, смогут запустить космический корабль к станции «Тяньгун». Схожее положение и у Японии с США. Китай, по его словам, рассматривает девять предложений от семнадцати стран об экспериментах на орбитальной станции, эти инициативы поддержаны ООН. (DW)