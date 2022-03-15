В Туркменистане прошли внеочередные выборы президента. Проголосовало 97,12% избирателей, сообщил ЦИК.

Многие рассматривают эти выборы в качестве формальной процедуры, нацеленной на передачу политической должности от автократа Гурбангулы Бердымухамедова его сыну Сердару, отмечает Радио Свобода.

В избирательном бюллетене вместе с 40-летним Сердаром Бердымухамедовым значится еще восемь кандидатов. Все они известны своей лояльностью к президенту и не считаются настоящими конкурентами.

Выборы были назначены после того, как 11 февраля 64-летний действующий президент заявил в верхней палате парламента, что намерен уйти в отставку, чтобы уступить дорогу «молодым лидерам».

Большинство наблюдателей усмотрели в этом сигнал, демонстрирующий план передачи президентского поста сыну Бердымухамедова, которому в сентябре исполнилось 40 лет. Это минимальный возраст для выдвижения в президенты, согласно Конституции Туркменистана.

12 февраля власти утвердили дату выборов, еще через три дня Сердара Бердымухамедова официально зарегистрировали кандидатом от правящей Демократической партии Туркменистана.

Ни одни выборы в Туркменистане с момента провозглашения независимости в 1991 году не были признаны западными наблюдателями свободными и справедливыми.

Карьера Сердара Бердымухамедова в последние годы стремительно шла вверх: он работал на заметных государственных должностях, был заместителем министра иностранных дел, главой Ахалского велаята и министром промышленности. В 2021 году его назначили заместителем премьер-министра. Это очень важный пост в Туркменистане, где премьер-министра как такового нет — кабинет министров возглавляет президент. То есть Сердар Бердымухамедов — заместитель своего отца.

Многие эксперты и рядовые жители страны не верят, что он может существенно изменить проводимый его авторитарным отцом курс или сделать что-нибудь для улучшения жизни людей в богатой газом, но очень бедной стране.

При Гурбангулы Бердымухамедове, пришедшем к власти в конце 2006 года, уровень жизни людей значительно снизился несмотря на то, что страна занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

Туркменистан страдает от коррупции, нехватки продовольствия, галопирующей инфляции и хронически высокого уровня безработицы.

В стране нет политической оппозиции, СМИ контролируются государством, а правительство не терпит инакомыслия и свободы слова.

Понятно, что сюрпризов от этих «выборов» никто не ждет. Но интересно, для чего отец-диктатор передает власть сыну уже сейчас (ведь он еще не стар), какие за этим стоят резоны? Любопытно также, что это происходит на фоне всем известных событий в Украине, итогом которых, по мнению многих, может стать крушение действующей системы власти в России. А ведь именно она всегда была негласной опорой и надеждой для всех авторитарных режимов и диктатур на постсоветском пространстве. Что будет, если Россия окажется настолько занята собой, что на долгие годы забудет про Среднюю Азию? Наверняка этим захотят воспользоваться какие-то силы и внутри туркменской нации. Не станет ли для них дополнительным аргументом то, что Сердар слаб и неопытен, не имеет авторитета отца – ведь такого и свергнуть легче?

На эти вопросы # ответил туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news Руслан Мятиев:

— По нашей информации Гурбангулы Бердымухамедов очень сильно болен. Это основано не просто на каких-то разговорах, слухах или еще чём-то. Мы знаем об этом от многочисленных источников, все они независимо друг от друга твердят одно и то же. У Бердымухамедова-старшего диабет, причем в сложной форме, всё может случиться. Вот летом 2019 года, когда он исчез из поля зрения, и многие предполагали, что уже умер, он действительно находился в коме – у него случился инсульт или микроинсульт. И мы даже потом делали пост у себя в Телеграме, мол, обратите внимание на его пальцы, особенно на правой руке – они не нормальны, здоровый человек не может так держать пальцы. Мы беседовали тогда с врачами, и они сказали, да, это диагноз, человек пережил инсульт в результате болезни, и крайняя форма этого заболевания – паралич.

Поэтому Бердымухамедов хочет предотвратить грызню за власть, и как медик видимо знает, что ему условно осталось год-два, и вот заранее подготовил почву, передал власть Сердару, а сам будет сидеть неподалеку, наблюдать, как он справляется. За год-два Сердар уже оперится и сам вполне сможет рулить.

Что касается ситуации вокруг Украины, у меня тоже есть сильное ощущение того, что близок конец Путина в России, вот этого стиля правления (дай Бог, чтоб это случилось скоро). И самое интересное, что в его лице у всех наших среднеазиатских царьков есть пример и защита под боком. Кто-то из них следует примеру Кремля, кто-то ушел намного дальше в своем тоталитаризме, но всё равно по большому счету это один и тот же путь. То, что сейчас происходит в РФ – людей винтят за белые плакаты или за звездочки на плакатах – это преддверие того, что уже царит в Туркменистане, где никто уже и выходить с протестами не смеет. То есть России остался только один шаг до того, чтобы оказаться в ситуации Туркменистана.

Безусловно, если в России произойдут резкие политические изменения, то о Центральной Азии, о Туркменистане в частности мало кто будет думать, мало кто вспомнит. Я так думаю, что если власть в России сменится и придет более либеральный лидер, то и всем центрально-азиатским странам придется следовать этому новому российскому курсу. Потому что всё равно эти государства как были, так и останутся в геополитической орбите Москвы.