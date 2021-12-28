Инициатива «Восточное партнерство» является попыткой Евросоюза привязать к себе плотнее страны постсоветского пространства. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Отношение у нас к «Восточному партнерству», естественно, критическое. Мы видим в этом попытку Евросоюза привязать к себе плотнее страны — бывшие республики Советского Союза выборочно. Но участие в «Восточном партнерстве» не дает им никаких гарантий членства в ЕС, это понятно», — сказал он.

Чижов в частности, и Россия в общем, почему-то думают, что бывшие республики Советского Союза должны быть привязаны именно к России. Мнения самих республик, конечно же для них не важны.

«Восточное партнерство» — совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.