С сегодняшнего дня Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) разрешает поставки томатов еще с пяти предприятий Азербайджана.

Как передает Россельхознадзор, данное разрешение коснулось следующих производителей — Мирзазаде Эльчина Яшар оглы, ОАО «СТС Holdinq», ООО «Local garden», Гулиева Эльмана Юсуф оглы и Бабаева Гюльмамеда Гамдулла оглы.

«Это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций. Ввоз продукции будет осуществляться под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана», — отмечается в сообщении.

Таким образом, теперь поставлять томаты в РФ может 131 азербайджанское предприятие.

Отметим, что с 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).

По результатам дальнейших переговоров, введения регионализации и проведения видеоинспекций поставщиков запрет постепенно снимается.

На минувшей неделе по итогам российско-азербайджанских переговоров на уровне глав правительств Россия и Азербайджан подписали протокол о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений. Документ, в частности, предполагает интеграцию информационных систем ФГИС «Аргус-Фито» (Россельхознадзор) и AQTS (Агентство пищевой безопасности Азербайджана) и направлен на обеспечение прослеживаемости продукции, перемещаемой между странами.