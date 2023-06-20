Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии.

«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной.

Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией.

Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов», – сказал форвард «Аль-Насра».

Роналду провел 199 матчей в составе сборной Португалии и забил 122 гола. (sports.ru)