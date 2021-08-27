«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение о трансфере форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В скором времени оно будет направлено агенту португальца Жорже Мендешу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «МЮ» уверен в успешном исходе переговоров.

Сам 36-летний игрок сообщил агенту, что готов вернуться в клуб из Манчестера. Сейчас манкунианцы обсуждают с Роналду контракт до 2023 года.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» вышел из переговоров о трансфере Роналду.

Напомним, что Криштиану играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год. (sports.ru)