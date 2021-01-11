Роналду стал рекордсменом по голам в официальных матчах

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил «Сассуоло» в концовке матча 17-го тура Серии А (3:1).

Этот гол стал для португальца 759-м за клуб и сборную в официальных матчах.

Squawka, ESPN и ряд других источников отмечают, что по этому показателю Роналду сравнялся с экс-нападающим сборной Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном (759 голов). Это рекорд мирового футбола.

Следом за ними идет бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (757 мячей).

Стоит отметить, что есть и другие данные по количеству забитых мячей у Бицана, Пеле и других бомбардиров прошлых лет. (sports.ru)