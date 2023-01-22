Саудовский клуб «Аль-Наср» намерен подписать бразильского защитника «Олимпиакоса» Марсело, сообщает журналист Аарон Домингес в Twitter.

Как утверждает источник, саудовский клуб интересуется экскапитаном «Реала», однако пока нет информации, когда именно 34-летний футболист может получить предложение. Инициатором приглашения Марсело является форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, длительно выступавший вместе с Марсело в мадридском «Реале».

Напомним, Марсело был футболистом «Реала» с 2007 по 2022 год. В 546 матчах за команду защитник забил 38 голов и отдал 103 результативных передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. С сентября 2022 года Марсело выступает за Олимпиакос, с которым подписал контракт до лета 2023-го.