Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Об этом в социальных сетях написал катарский инсайдер Мохаммед Аль-Кааби.

По информации источника, агент форварда Хорхе Мендеш завершил переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср» после того, как было получено предложение от одного из клубов Европы. Название команды не раскрывается, однако отмечается, что клуб выступает в Лиге чемпионов.

При этом ранее сообщалось, что Роналду близок к подписанию контракта с «Аль-Насром».