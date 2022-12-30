Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср», сообщает Аl-Arabiya.

По информации источника, стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Стоит отметить, что «Аль-Наср» являлся практически единственным кандидатом на именитого португальского футболиста, последней командой которого стал »Манчестер Юнайтед».

37-летний Роналду с ноября этого года находится без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями. (gazeta.ru)