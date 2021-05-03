Роналду не намерен продлевать контракт с «Юве»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду думает о том, чтобы завершить профессиональную карьеру в «Спортинге».

Как сообщил журналист Sport Mediaset Клаудио Раймонди, 36-летний португалец не намерен подписывать новый контракт с «Ювентусом» и хочет перейти в «Спортинг» летом 2022 года, когда срок его действующего соглашения с туринцами истечет.

«Роналду уже сформировал планы на будущее. Он хочет закончить свой цикл в «Ювентусе» и провести в «Спортинге» два года.

Криштиану не намерен уходить из «Ювентуса» прямо сейчас. Он с уважением относится к своему контракту, который закончится в 2022 году.

Шансов на возвращение в Испанию и «Реал» нет, а у «Манчестер Юнайтед» нет финансовых возможностей, чтобы купить Роналду.

Он ни в коем случае не станет уходить из «Ювентуса». На то у него есть личные причины, особенную роль здесь играют связи со спонсорами», – рассказал Раймонди.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Форвард является воспитанником «Спортинга», в системе которого он находился с 1997 по 2003 год. (sports.ru)