Криштиану Роналду готов снизить зарплату ради перехода в клуб, способный выиграть Лигу чемпионов.

Как пишет The Independent, нападающий «Манчестер Юнайтед» готов пойти на значительное снижение зарплаты ради трансфера в клуб, который претендует на победу в Лиге чемпионов. Португалец хочет снова выиграть этот турнир – или хотя бы крупный национальный трофей. Это его главная мотивация на ближайшее будущее.

Сейчас в «Манчестер Юнайтед» форвард зарабатывает более 500 тысяч фунтов в неделю. Некоторые источники сообщают, что сумма, которую Роналду получает от «МЮ», превышает 700 тысяч фунтов.

Криштиану готов значительно снизить финансовые запросы, особенно после того, как первоначальные попытки найти новый клуб не принесли положительных результатов. Большинство клубов оттолкнули суммы, которые нужно будет потратить на Роналду. Также у них есть вопросы по поводу того, как Криштиану повлияет на стиль игры их команд.

Однако желание Роналду поборться за Лигу чемпионов так сильно, что он готов на серьезные уступки ради трансфера в клуб, который даст ему такую возможность. Он был предпочел перейти в «Челси», «Баварию» или «ПСЖ», однако трансфер во французский клуб менее вероятен. У игрока есть надежда на то, что его готовность идти на уступки побудит эти клубы сделать предложение о трансфере.

Отношения Роналду с «Манчестер Юнайтед» еще не прошли точку невозврата. Многое будет зависеть от личной встречи футболиста с тренером Эриком тен Хагом. Также возможно, что португалец останется из-за отсутствия реальных претендентов. (sports.ru)