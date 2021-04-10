Rolls-Royce установил исторический рекорд по продажам элитных автомобилей

По итогам первого квартала 2021 год Rolls-Royce Motor Cars продала рекордное количество автомобилей за всю 116-летнюю историю компании. Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на пресс-службу отраслевого объединения «Укравтопром».

Компания по производству роскошных автомобилей, принадлежащая BMW, в первом квартале поставила заказчикам 1 380 автомобилей, что на 62% больше, чем в том же квартале 2020 года. В итоге квартал стал рекордным для компании, превзойдя предыдущий максимум в 2019 году.

Компания отметила особо высокий спрос на модель Cullinan, почти 3-тонный внедорожник, стоимость которого начинается от 335 тыс. долларов США, но обычно превышает 400 тыс. долларов США. Также высокими оказались продажи новой модели Ghost, которая стоит от 332 тыс. долларов США.

Как отмечает CNBC, рекордный квартал Rolls-Royce является признаком того, что богатые люди мира, которые увеличили свое состояние на триллионы долларов с начала пандемии благодаря растущим рынкам, готовы тратить деньги.

Другие производители элитных автомобилей, такие как Bentley и Lamborghini, также продемонстрировали высокие продажи в последнее время.

Rolls-Royce заявляет, что спрос продолжает оставаться высоким и ожидает роста портфеля заказов ко второй половине 2021 года.