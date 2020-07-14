Рогозин рассказал при каких условиях российские космонавты могут полететь на кораблях Маска

Россия готова отправлять своих космонавтов в космос на американских кораблях, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

При этом окончательная готовность будет подтверждена исключительно после прохождения кораблями компаний SpaceX и Boeing необходимой сертификации, добавил Рогозин. Он подчеркнул, что безопасность кораблей является непременным условием их использования для отправки в космос российских космонавтов.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».