Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение в спину при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке, где он праздновал свой день рождения.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», – рассказал RT Рогозин. По данным телеграм-канала Baza, бывший чиновник получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. После удара его госпитализировали.

Позднее врачи уточнили, что осколок все же попал в позвоночник Рогозина и, по их оценке, извлечь его не получится. «Попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем. Дмитрий Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых», – сказал помощник бывшего чиновника.

По словам Рогозина, в гостинице он проживал вместе с группой военных советников, которую он возглавляет. «Я остаюсь со своими ранеными товарищами в Донецке», – отметил Рогозин.

Как пишет Baza, в ресторане гостиницы Рогозин отмечал свой 59-й день рождения. На видео Ruptly видны бутылки с алкоголем и тарелки на сдвинутых столах. Прилет произошел около восьми вечера 21 декабря, примерно через десять минут после того, как на празднике у Рогозина появился глава правительства «ДНР» Виталий Хоценко. Последний также получил ранение левой части спины. Однако, как утверждает Mash, от госпитализации отказался.

«Кто- то точно знал, куда бить. Разведка, стоявшая за ударом, производит впечатление», – написал военный эксперт Конрад Музыка.

Президент РФ Владимир Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса» в середине июля. После этого бывший чиновник ждал предложения о работе в администрации президента, говорили источники. Не дождавшись назначения, он отправился воевать в Украину, где, по его словам, возглавил группу военных советников «Царские волки». Главной задачей группы Рогозин назвал военно-техническую поддержку подразделений «ДНР» и «ЛНР». (moscowtimes.ru)