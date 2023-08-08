Власти Чечни силой отправили на войну в Украину родственников бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, оформив их как добровольцев. Об этом во вторник, 8 августа, рассказал его сын, бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев.

На войну забрали брата Сайди Янгулбаева Сайд-Ахмеда и трех его племянников — Хасана, Адама и Юсупа. Как отметил Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале, Хасан Янгулбаев в юношестве болел туберкулезом, а сейчас — отец новорожденного ребенка, у Адама тоже есть маленький ребенок. Поехать на фронт их заставили угрозами, рассказал правозащитник. По словам Янгулбаева, отправленные на войну родственники попали на видео с «добровольцами», которое выложил глава Чечни Рамзан Кадыров 7 августа. Сначала мужчин отвезли в Российский университет спецназа в Гудермесе, а сейчас они находятся в Донецке.

Телеграм-канал 1ADAT сообщил, что перед отправкой на фронт всех родственников Янгулбаевых мужского пола по отцовской линии похитили и удерживали в нелегальной тюрьме СОБРа. По данным канала, Хасана похитили, когда он приехал в Грозный, чтобы отвезти жену в роддом.

Сыновья федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева открыто критикуют режим Рамзана Кадырова. Абубакар занимается правозащитной деятельностью, а Ибрагим и Байсангур связаны с оппозиционным чеченским Telegram-каналом 1ADAT. Кадыров лично угрожал семье Янгулбаевых, говоря, что их «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». (DW)