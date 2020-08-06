Родителям запретили участвовать в церемонии Военной присяги

9 августа в учебных частях и подразделениях Азербайджанской армии состоится церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно соответствующему решению оперативного штаба при Кабинете министров о борьбе с коронавирусной инфекцией, в целях обеспечения безопасности военнослужащих Азербайджанской армии и предупреждения заражения военнослужащих, участие родителей, а также представителей общественности и СМИ в церемонии принятия Военной присяги запрещено.

Просим сограждан отнестись к этому решению с пониманием и не посещать церемонию принятия Военной присяги.

| 2020-08-06T14:42:26+04:00 6 августа 2020, 16:40|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss