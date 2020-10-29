Роддом — «летучий голландец»

Вчера армянские МИД и министерство обороны сообщили об обстреле родильного дома в Степанакерте, а азербайджанская сторона распространила информацию о ракетных атаках на центр города Барда, расположенного далеко от линии фронта. Военное ведомство Азербайджана решительно отрицает, что его войска наносили удар по роддому. Армянская сторона отрицает нападение на Барду в обтекаемой форме. «В результате соразмерных действий Армии обороны Арцаха огневые точки, расположенные глубоко внутри противника, были уничтожены», – сообщает руководитель пресс-службы МО Армении Степанян.

Теперь посмотрим результат: в итоге армянского удара по «уничтожению огневых точек глубоко внутри противника», в азербайджанской Барде погиб 21 мирный житель, в том числе дети, ранения получили 70 гражданских лиц. А в результате «прицельного удара» по армянскому роддому нет ни одной жертвы, даже раненных. При этом со ссылкой на официальные источники нам показывают видеокадры серьезно поврежденного, но совсем нового, даже не оборудованного здания роддома. Кстати, чтобы знали: в Степанакерте такого действующего роддома нет. Открытие его планировалось в лучшем случае на конец октября. Об этом писал «Арцахпресс» 8 сентября, однако с 27-го числа того же месяца было уже не до завершения строительства и сдачи в эксплуатацию.

Как только разоблачительные факты и снимки попали в СМИ и социальные сети, армянские «специалисты» по фейкам внесли задним числом «поправку» в новость «Арцахпресс» от 8 сентября. Они убрали оттуда фотографию строящегося здания, чтобы невозможно было провести идентификацию, хотя надпись, в чем можете убедиться сами, осталась.

Поистине, удивляет не только изворотливость армянских вояк, бойцов информационного фронта, но и вовлеченность во все это официальных структур Армении. А фотографии истекающих кровью бардинских детей со всех страниц не удалишь. Да армянские пользователи к этому и не стремятся. Они делятся снимками, показывая, как их армия мстит врагу за поражения на поле сражения.

Источник:pressklub.az