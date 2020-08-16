Роберт О’Брайен опроверг Трампа: встречи с Путиным не будет

Американский лидер Дональд Трамп не будет проводить саммит с российским коллегой Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США, заявил помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — ответил О’Брайен на соответствующий вопрос.

Помощник президента также добавил, что США отказались участвовать в саммите по Ирану.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным до начала выборов в США, которые должны пройти в ноябре.

| 2020-08-16T19:36:50+04:00 16 августа 2020, 20:20|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss