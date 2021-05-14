Роберт де Ниро получил травму перед съемками нового фильма

Актер Роберт де Ниро получил травму перед съемками в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» в Оклахоме (США), сообщает Deadline.

Известно, что актер повредил ногу. Это произошло вне съемочной площадки и не связано с производством фильма. Насколько тяжела травма и при каких обстоятельствах она была получена, неизвестно.

Де Ниро придется вернуться в Нью-Йорк и обратиться за помощью к врачу. Съемочный процесс останавливать не будут.

Съемки фильма «Убийцы цветочной луны» начались в апреле 2021 года. Дата премьеры пока неизвестна — картина должна была выйти в 2021 году, но производство было сдвинуто из-за пандемии коронавируса.

Сюжет «Убийц цветочной луны» разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме. Главный герой в исполнении Леонардо Ди Каприо должен помочь местным индейцам, оказавшимся в опасности из-за найденной ими нефти. (gazeta.ru)