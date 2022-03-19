Роскомнадзор (РКН) призвал Google незамедлительно прекратить ограничения на You Tube против СМИ и ресурсов из РФ, предупредив о «мерах технологического воздействия». Об этом в ведомстве заявили 19 марта.

«Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ», — говорится в сообщении в Telegram-канале РКН.

Уточняется, что принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне. По данным РКН, YouTube неоднократно подвергал цензуре каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и освещающие ключевые моменты истории России.

Отмечается, что в общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения видеохостингом ограничений в отношении российских каналов. По информации РКН, среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», «РЕН ТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik )iz. ru)