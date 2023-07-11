Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение ближайших 12 недель. Об этом заявил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN, опубликованном в понедельник, 10 июля.

Завод, по словам Паппергера, будет расположен в западной части страны. Помимо производства и ремонта танков, новое предприятие займется выпуском немецких бронетранспортеров Fuchs. На базе этого предприятия немецкие специалисты также будут обучать украинцев обслуживанию произведенной бронетехники.

«Украинцы должны помогать себе сами — если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно», — сказал гендиректор Rheinmetall.

Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном «Укроборонпром», которому также будет принадлежать предприятие. В мае компании объявили о заключении соглашения с целью укреплении «оборонного технологического потенциала» Украины.

В начале этого года представитель Rheinmetall сообщал газете Rheinische Post, что компания намерена открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн евро, способный выпускать около 400 танков в год. (DW)