Россияне активно перебрасывают технику в оккупированную Херсонскую область, но прежде всего инженерную. Это происходит после того, как ВСУ метко ударили по переправах и мостах, которые стратегически важны для врага.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«Временно оккупированной Херсонщиной наблюдается усиленное движение техники россиян. Но гонят прежде всего инженерные войска, например, экскаваторы на базе «Урала» и тому подобное. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение орков в области», — отметил Хлань. (УНИАН)