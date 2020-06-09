Результаты анализа тел экипажа MH-17 представили в Нидерландах

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА «Новости».

По его словам, в теле капитана экипажа обнаружили осколок в форме бабочки. Это может говорить о том, что самолет был сбит ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.

Прокурор рассказал, что в телах погибших удалось найти лишь 370 осколков из 8 тыс. «Бабочек» нашли только двух: в передней части кабины и в теле капитана MH17.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.