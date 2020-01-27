Reuters: Трамп проведет закрытые встречи с Нетаньяху и Ганцем

Президент США Дональд Трамп в понедельник проведет закрытые встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Об этом говорится в распространенном Белым домом в воскресенье рабочем графике американского лидера, сообщает ТАСС.

Сначала Трамп проведет переговоры с Нетаньяху, которые продлятся около 80 минут. Затем у него запланирована встреча с Ганцем продолжительностью 45 минут. Как сообщило в воскресенье агентство Reuters, Трамп обсудит с Нетаньяху и Ганцем детали так называемой сделки века — американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Пресс-служба Белого дома 23 января сообщила, что президент встретится в американской столице 28 января с Нетаньяху и его политическим противником. Ранее израильский премьер заявил, что проведет переговоры с Трампом 27 и 28 января. Ганц сообщал, что встретится с главой вашингтонской администрации в понедельник. Сам план Трамп намерен огласить этой весной.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую «сделки века» США пока не объявили.