Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам просят американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании — оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream 2 AG. Они направили соответствующее послание госсекретарю Энтони Блинкену, передает ТАСС.

По мнению конгрессменов, с помощью «Северного потока» Россия сможет себе позволить «дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». А отмена санкций, по их словам, противоречит неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода. Также республиканцы считают, что этот жест свидетельствует о поддержке интересов ФРГ.

Ранее сообщалось, что США откажутся от санкций против юридического лица и генерального директора, контролирующего строительство газопровода «Северный поток — 2».

По данным издания, в отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что Nord Stream 2 AG и его генеральный директор Маттиас Варниг, союзник президента России Владимира Путина, участвуют в санкционированной деятельности, но отказ от санкций отвечает национальным интересам США.