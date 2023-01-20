Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

Об этом Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-8»), которое проходит на авиабазе в Германии. «Мы также сильно давим для удовлетворения потребностей Украины в танках и другой бронированной технике», — сказал Остин.

Министр обороны США напомнил, что Великобритания объявила о значительном пожертвовании танков Challenger 2, которые станут первыми танками западного производства на вооружении Украины. Остин поблагодарил британских союзников за принятие этого решения

При этом Остин отметил, что наверняка все слышали слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, что немцы «еще не приняли решения о предоставлении танков Leopard».

В то же время, как сказал министр обороны США, сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, которые ей необходимы для успеха прямо сейчас.

«Итак, у нас есть окно возможностей между сегодняшним днем и весной… когда они начнут свою операцию, свое контрнаступление. И это недолгое время. Мы должны собрать вместе правильные возможности», — сказал Остин.

Он отметил, что танки рассматриваются для усиления потенциала Украины.

«Для примера, Польша продолжает предлагать танки и предоставит танки, и некоторые другие страны предложат определенные танковые возможности. У меня нет никаких объявлений относительно танков M1 Abrams, и вы слышали, как немецкий министр обороны сказал, что они не приняли решения по Leopard», — подчеркнул Остин.

Кроме того, как отметил Остин, немецкий министр обороны также сказал, что нет взаимосвязи между возможным предоставлением Украине танков M1 Abrams и предоставлением танков Leopard. «Я думаю, что он был очень ясен в этом отношении. Поэтому, это утверждение о разблокировке не является вопросом», — сказал Остин.

Также Остин обратил внимание, что Швеция передаст Украине боевые машины пехоты CV90 и дополнительную помощь, которая предусматривает предоставление гаубиц Archer.

Кроме того он назвал вдохновляющим решение об оборонной помощи Украине от других союзников и, в частности, решение Дании передать Украине 19 гаубиц Caesar, решение Латвии о передаче переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, вертолетов и другой техники, а также решение Эстонии передать дополнительные боеприпасы калибром 155 мм. (униан)