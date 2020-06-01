Рекордные цены на клубнику в Баку — любимая всеми ягода подорожала в три раза к прошлому году

Несмотря на сезон и заявленную высокую урожайность клубники в текущем году цены на эту ягоду достигли рекордных показателей. На столичных рынках килограмм любимого всеми лакомства подорожал до 2 — 3 манатов. В столичных магазинах цены на этот продукт выше рыночных.

Клубника на городских рынках этой весной удивила видавших виды покупателей небывало высокими ценами. В беседе с корреспондентом # покупатели сообщили, что вкус и качество плодов заметно улучшились по сравнению с прошлыми урожаями, однако высокая стоимость делает любимую всеми ягоду недоступной для широкого потребления.

«Клубника в этом году уродилась вкусная и сладкая, если сравнивать с прошлогодней, — говорит мать двоих детей Зульфия Оруджева, — Но если в прошлом году она стоила в сезон копейки, максимум, манат, в этом году подорожала в два — три раза. Несмотря на высокие цены, приходится покупать, ведь дети просят».

Другая покупательница Натаван Мамедова тоже пожаловалась на высокие цены. Женщина сообщила, что сварить клубничное варенье при такой стоимости плодов не получится. «Мы покупаем клубнику по одному, максимум, два килограмма», — призналась она. Опрошенные нами покупатели сообщили, что таких высоких цен на клубнику в сезон они еще не видели. Несмотря на то, что этой ягоды на рынках вдоволь, насытиться ею вдоволь граждане со средним достатком не могут.

По опыту известно, что растущие цены на сельхозпродукцию являются следствием повышения объемов экспорта. В текущем году Минсельхоз уже заявлял о намерении увеличить поставки капризных ягод за рубеж, создав для этого специальные склады. В то же время по словам председателя Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башира Гулиева, поставки за рубеж выращенной в стране ягоды уже начались, а для дальнейшего развития экспорта качество и сорта клубники будут улучшаться. При этом усовершенствовать производителям предстоит как сорта клубники, так и технологию ее выращивания для повышения качества ягод, сообщил Гулиев агентству Report.

Специалисты сообщили, что пока рано судить о конкурентоспособности местной ягоды на зарубежных рынках, однако экспортный потенциал клубники высок, и в конечном итоге местные производители клубники могут достичь в экспорте того же успеха, как и производители томатов. Между тем, не так давно из Азербайджана в Россию и Украину начались поставки клубники. Об этом Trend рассказал фермер Рафет Аббасов. По его словам, в этом году ожидается богатый урожай ягод: так, если в прошлом году сбор составил 15-20 тонн клубники с гектара, то в этом году прогнозируется не менее 30 тонн.

Аббасов подчеркнул, что для увеличения экспорта клубники со стороны министерства сельского хозяйства АР проведена определенная работа. Так, если до прошлого года в южном регионе был всего один склад для хранения такой продукции, то в этом году в эксплуатацию сданы уже три склада. Таким образом, решение проблем с хранением устраняет и сложности для экспорта клубники за рубеж, указал фермер. Скажем от себя, что растущие позиции экспорта не могут не радовать, однако местным покупателям от этого не легче. Массовый экспорт плодоовощной продукции становится причиной повышения цен на внутреннем рынке, делая продукцию наших фермеров менее доступной для населения страны.