Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются из-за сильного тумана

Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются в связи с сильным туманом в аэропорту Нахчывана, сказал глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Паша Кесамански.

По его словам, как только погодные условия нормализуются, все перенесенные рейсы будут выполнены в один день. Информация об этом будет предоставлена пассажирам.

Отметим, что медицинская справка с отрицательным результатом на COVID-19 пассажиров отмененных рейсов будет действительна при возобновлении полетов в этом направлении.

Напомним, что рейс Баку-Нахчыван-Баку выполняется раз в день.(Trend )