Израиль всегда стремился к позитивным отношениям с другими тюркскими странами, включая Азербайджан.

Об этом # заявила редактор израильского Центра экономического мира, политический аналитик Рэйчел Авраам.

Она отметила, что это стремление стало реальностью, поскольку у Израиля прекрасные отношения с Азербайджаном, Узбекистаном, а теперь и с Туркменистаном. Важным фактом является также примирение Израиля с Турцией.

«Открытие посольства Израиля в Туркменистане, является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и другими тюркскими странами», — сказала она.

По словам Р.Авраам, после открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве ожидается активное сотрудничество между странами в различных областях, включая экономику, энергетику, туризм, образование, культуру и др.

Также, по мнению эксперта, Азербайджан и Израиль будут сотрудничать в области безопасности на беспрецедентном уровне, чтобы противостоять любым угрозам.