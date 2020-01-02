Ребрендинг бренда Голландии в Нидерланды обошелся в €200 тыс

Голландские власти отказались от названия «Голландия» для позиционирования за рубежом. Теперь официальное название страны — Нидерланды, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По данным телеканала, этот шаг является «частью международного маркетингового плана», опубликованного несколько месяцев назад. С 1 января компании, посольства, министерства и университеты начинают использовать только слово «Нидерланды» вместо «Голландия», употреблявшегося на протяжении четверти века.

Параллельно изменится и символ страны, отмечает NOS. В настоящее время наиболее часто для этих целей используется оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв английского алфавита, «N» и «L», обозначающих Нидерланды, в который по-прежнему инкорпорирован тюльпан.

«Мы модернизируем наш подход, — отметили ранее в Туристическом совете Нидерландов, отвечавшем за создание нового бренда. — Мы хотим позиционировать страну как открытую, инновационную и всеохватывающую». Ребрендинг обошелся в €200 тыс.

В частности, активно использовать название «Нидерланды» планируется в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Название «Голландия» закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны — Северная и Южная Голландия. В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия «Нидерланды», которые состоят из 12 провинций, а также нескольких островов Карибского бассейна. (ТАСС)