Разведывательный самолет ВМС США потерпел крушение

Палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye ВМС США потерпел крушение в понедельник у берегов штата Вирджиния, четыре члена экипажа смогли спастись. Об этом сообщил официальный представитель ВМС США Патрик Гордон.

«E-2 потерпел крушение примерно в 16:05, — отметил он. — Два пилота и два [других] члена экипажа благополучно покинули самолет».

Представитель пояснил, что E-2 выполнял тренировочный полет недалеко от американской военной базы в городе Норфолке (штат Вирджиния). Он добавил, что члены экипажа не «получили серьезных повреждений».

В настоящее время проводится расследование причин аварии.