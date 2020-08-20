Разведка США решила, что Ухань скрывал от Пекина масштабы коронавируса

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, скрывали от центрального руководства масштабы эпидемии, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей властей США.

Источники ссылались на новый доклад американской разведки, где утверждается, что, опасаясь наказаний, местные власти неделями скрывали ситуацию с коронавирусом от центральной власти.

До этого президент США Дональд Трамп не раз обвинял Китай в дезинформации мирового сообщества, из-за чего коронавирус распространился по миру.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.(Газета.Ru)