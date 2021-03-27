Разгон протестов в Мьянме: число жертв увеличилось до 388

В Мьянме в ходе разгона акций протеста против военного переворота и задержания членов легитимного правительства за последние сутки погибли 100 человек. Как передает «Анадолу» об этом сообщили в Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (AAPP).

Так, в ряде крупных городов, в частности в Янгоне, Аунбане, Такете, Баго и Пакхоуку, продолжились акции протеста. Силы безопасности страны применили боевые пули для разгона протестующих. В результате еще 100 человек погибли, множество получили ранения.

Тем самым общее число погибших в акциях протеста со дня военного переворота достигло 388.

| 2021-03-27T22:08:14+04:00 27 марта 2021, 23:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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