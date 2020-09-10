Рассуждения на тему, поднятую Чингизом Абдуллаевым

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, затронул очень важную тему, написав статус на своей странице в Facebook, в котором высказался о необходимости развивать в стране иностранные языки, в частности, русский. Правда, несколько удивительно то, что поводом для данного поста послужило интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российским представителям СМИ, среди которых были журналисты армянской национальности — главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Сегодня передали интервью с Лукашенко. Везде заявлено, что это ведущие журналисты России. Из четверых двое — Симонян и Балаян, главные редакторы. На российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосоян, перечислять можно долго. Не смейте говорить мне об их лобби. Они умные, толковые и талантливые люди, блестяще владеющие русским языком. У нас есть противоположные примеры. Сравните выступления Ильхама Алиева и Николы Пашиняна на русском или английском. Нужны комментарии?», – вопрошает писатель, предлагая далее «поговорить о своих доморощенных националистах».

««Закроем русские школы», в который раз слышим их гневный клич! Успокойтесь. У нас и так никого нет на зарубежных каналах, а те, кто есть, чудовищно плохо владеют русским языком. Про англоязычные каналы тоже ничего хорошего сказать не могу. Хотя число владеющих английским растёт. Уважаемые местные неучи! Знать свой родной язык — это априори необходимо и не может даже обсуждаться. Но такой небольшой стране как наша, нужны тысячи людей, отлично владеющих русским, английским, французским, арабским языками, как минимум. Нужны не только журналисты, владеющие языками. Нужны офицеры, осваивающие зарубежную технику, деятели искусства и науки, представляющие свою культуру и науку в мире, наконец политики. У нас нет нашего лобби не потому, что нам кто-то мешает. Наши недомыслие, отсталость, ущербность, зависть, воинствующее невежество — вот главные враги. И в Карабахском вопросе, и в международных вопросах, и во внешней и во внутренней политике. Как сказал один местный «деятель» — «мы мечтали избавиться от русского языка. Как нам теперь избавиться от английского». Мечтать конечно не вредно. А может, наоборот, увеличить число школ на разных языках и дать всем нашим детям в обязательном порядке вторые и третьи языки. Может тогда на телеэкранах появятся сразу два азербайджанца, и мы не будем вспоминать о чужом лобби. Хотя, действительно, мечтать не вредно», – резюмировал Абдуллаев.

Начнем с того, что любая критика, тем более, если ее озвучивает столь известная персона, как Ч.Абдуллаев, должна носить конкретно-адресный характер. То есть, поведав об услышанном где-то кличе закрывать русские школы, Чингиз-муаллим мог бы назвать и того или тех, кто его озвучил. Чтобы была понятна степень серьезности, авторитетности и влиятельности тех, кем народный писатель так недоволен.

При этом, хочу отметить, что реальная ситуация с русскими школами в Азербайджане значительно лучше, чем на практически всем пространстве бывшего СССР. Это не мое мнение. В Азербайджане количество школ с обучением на русском языке значительно превышает показатели других стран СНГ, заявил в начале этого года депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов. Причем, это он сказал на заседании в Госдуме, а не в комментарии для наших СМИ.

Аналогичные же заявления многократно делали самые разные российские политики. Действительно, в Азербайджане функционирует 300 общеобразовательных школ, 18 высших и 38 средних специальных учебных заведений с преподаванием на русском языке, в том числе основанный в 2000 году Бакинский славянский университет и основанный в 2009 году бакинский филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

То есть, чисто количественно тут все просто идеально. Но, действительно есть огромный дефицит в ярких, грамотно владеющих русским языком, отечественных журналистах и политологах. И я был бы признателен Ч.Абдуллаеву, если бы он четко и открыто указал на причины такого парадокса. Например, высказавшись о реальном качестве образования в отечественных русских школах и вузах. Одного обозначения проблемы, одних сетований и недовольств кем-то неизвестным, согласитесь, маловато.

Идем далее и вспоминаем эпизод двухлетней давности, фигурантом которого стал упомянутый Ч.Абдуллаевым российский журналист Роман Бабаян. «Вот у меня друг. Это много лет назад было. У него две дочери. Так вот, он мне звонит и говорит: «Я хочу, чтобы мои девочки учились в русской школе. Всего две русские школы в республике. Всего две! И отдать в эти школы ребенка можно только в том случае, если один из его родителей является гражданином России!», — возмущался Роман.

То есть, ситуация с русскими школами, вниманию к русскому языку в РА многократно хуже, чем в нашей стране. Сказалось ли это на количестве этнических армян, что возглавляют ведущие российские СМИ и часто мелькают на тамошних телеканалах? Не сказалось. Уверен, что автор детективов, человек аналитического склада ума Ч.Абдуллаев понимает причину этого явления. Точнее, совокупность причин.

Одна из которых состоит в том, что никогда исторически азербайджанцы не занимали в РФ столь же привилегированного положения, как армяне. Вряд ли стоит напоминать Чингизу-муаллиму, что еще по указу Ивана Грозного армяне пользовались налоговыми льготами. В XVI веке, в Москве появляется гостиный «Арменский двор», куда завозятся товары со всех концов света. Царь Алексей Михайлович способствовал поселению в Москве многих армян — купцов, ремесленников. Многие армяне за их вклад в развитие торговли России с зарубежьем получили дворянские титулы. Это известные имена Лазаревых, Атрапетовых, Абамелек, Аргутинских, Деляновых, Лорис-Меликовых и других.

Нам есть, что противопоставить всему этому? Есть ли столько же известных в России, еще много веков назад, азербайджанских фамилий? Нет. Соответственно и удивляться тому, что на сегодняшний день этнические армяне играют важнейшую роль в политической жизни РФ, занимают посты главредов в ведущих российских СМИ, тоже не стоит. Тем более, что в подавляющем большинстве случаев они все родились и выросли в РФ!

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре, окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета. Ее муж Тигран Кеосаян родился в Москве, он сын кинорежиссёра Эдмонда Кеосаяна. То есть это представитель «золотой » московской молодежи. Сергей Кургинян родился в московской семье учёных. Дед по линии матери, Сергей Николаевич Бекман — белый офицер, перешедший на сторону красных, в 1938 году был расстрелян. Бабушка со стороны матери — Мария Семёновна Бекман, урождённая княжна Мещерская из Смоленска.

То есть, у указанных Ч.Абдуллаевым армян, что часто мелькают на российских телеканалах, просто глубинная и крепкая связь с РФ. Особняком стоит уроженец Баку Роман Бабаян. Он, напомнню, отучился в Азербайджанском политехническом институте два года на радиотехническом факультете. Так что, можно даже указать, что успех Романа во многом как раз и объясняется тем, что он вырос и сформировался не в Армении, а в мультикультуральном Баку, где русский язык был всегда в почете.

Но возникает вопрос — разве совсем нет в российских СМИ азербайджанцев? Есть. Вспомним про секретаря Союза журналистов России, лауреата премии Артема Боровика «За выдающиеся достижения в области расследовательской журналистики», заслуженного работника культуры России Рафаэля Гусейнова. Есть также Эльмар Гусейнов, долгие годы работавший в таких изданиях, как «Известия», «Эхо планеты», «Российская газета». Есть Рустам Арифджанов, который работал в газетах „Известия“, „Версия“, холдинге „Совершенно Секретно“ и даже на телеканале „РТР“.

Согласен, что маловато. Согласен и с тем, что и их-то не видно, и не слышно на российских телеканалах. Более того, учитывая существующий дефицит присутствия азербайджанцев в российском телеэфире, предлагаю самому Чингизу-муаллиму, человеку известному во всем мире, восполнить его. При этом, объяснять сущестующие реалии тем, что какой-то, неназванный Ч.Абдуллаевым «деятель» мечтает избавится от русских школ в Баку, мягко говоря, не серьезно. Проблема тут и в исторических реалиях, и в том, что должны пройти десятилетия, а может и столетия, прежде, чем потомки азербайджанцев, переехавших в этом веке в РФ, добъются там успеха, в том числе и на политической и информационной арене.