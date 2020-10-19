Расследовать «атаки» российских хакеров ФБР помогли Google и Facebook

Американские корпорации Google, Facebook и Twitter помогли спецслужбам США расследовать кибератаки вируса NotPetya, в совершении которых Вашингтон обвинил шестерых россиян. Об этом заявил заместитель директора ФБР Дэвид Боудич, пишет РИА «Новости».

«Мы также хотим поблагодарить техногигантов – Google, Cisco, Facebook и Twitter – за помощь в этом расследовании. Все чаще и чаще мы работаем с нашим частным сектором экономики», — сказал Боудич.

Ранее минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы в интересах России.